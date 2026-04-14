Excandidatos presidenciales denuncian fraude y exigen nulidad de elecciones

Un grupo de excandidatos presidenciales se sumó al pedido de nulidad de las Elecciones Generales 2026, argumentando la existencia de presuntos indicios de fraude electoral. Entre ellos figuran Herbert Caller, Wolfgang Grozo, Álex Gonzales y Francisco Diez Canseco.

Durante un pronunciamiento conjunto, los exaspirantes señalaron que el proceso electoral habría sido alterado, afectando su legitimidad. “Han cambiado y trastocado este proceso electoral y eso es inaceptable. Nosotros no lo reconocemos”, indicaron, cuestionando la transparencia de los comicios.

En esa línea, anunciaron que presentarán una demanda constitucional ante el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de solicitar la nulidad del proceso. Según indicaron, buscan que las autoridades revisen las presuntas irregularidades denunciadas.

DENUNCIAN FRAUDE

Por su parte, Álex Gonzales enfatizó que “esto es un fraude a todas luces”, reiterando su rechazo a los resultados y respaldando la necesidad de una investigación exhaustiva. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido una respuesta oficial, mientras continúa el conteo y verificación de actas.