Rafael López Aliaga y su mensaje al JNE: “Le vamos a dar 24 horas para anular las elecciones”

El candidato presidencial Rafael López Aliaga lanzó un ultimátum al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigiendo que se anulen las Elecciones Generales 2026 en un plazo de 24 horas. Durante un plantón frente a la sede del JNE, el líder de Renovación Popular aseguró que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades.

El exalcalde de Lima sostuvo que miles de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas logísticas en la distribución del material electoral. En esa línea, responsabilizó tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE por lo ocurrido, señalando que las irregularidades afectaron directamente los resultados del proceso.

Según sus declaraciones, el ausentismo registrado no habría sido casual, sino consecuencia de retrasos en la instalación de mesas de sufragio. De hecho, durante la jornada electoral se reportaron problemas logísticos que impidieron la apertura de varias mesas y afectaron a miles de votantes, lo que incluso obligó a extender la votación en algunos casos.

ARREMETE CONTRA ONPE Y JNE

López Aliaga también cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien responsabilizó por las fallas y demoras en la organización del proceso electoral. Asimismo, acusó al presidente del JNE de minimizar los hechos, calificándolos como simples incidencias, pese a su impacto en la participación ciudadana.

El discurso del candidato escaló al advertir que, de no atenderse su pedido, convocará a movilizaciones a nivel nacional. En esa línea, llamó a sus seguidores a protestar y denunciar lo que considera un “sabotaje electoral”, en medio de un contexto de cuestionamientos por demoras y fallas logísticas durante los comicios.