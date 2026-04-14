Exgerente de la ONPE fue trasladado a la Dirincri

La Policía Nacional del Perú trasladó a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) al exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, en medio de estrictas medidas de seguridad.

La detención fue realizada por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) en flagrancia, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según las autoridades, el exfuncionario estaría involucrado en la contratación de una empresa relacionada con la demora en la entrega de material electoral en diversos locales de votación, lo que ocasionó retrasos en la instalación de mesas de sufragio durante la jornada electoral del último domingo.

RENUNCIÓ AL CARGO

Cabe señalar que José Samamé Blas presentó su renuncia el 12 de abril, tras reconocer fallas logísticas en el proceso. La intervención policial busca esclarecer responsabilidades en medio de la investigación abierta por estos hechos.