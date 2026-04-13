El pasado oculto de Piero Corvetto, jefe de la ONPE

La trayectoria del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha vuelto a ser objeto de atención en medio de los cuestionamientos a su gestión.

TRAYECTORIA

Entre los aspectos mencionados se encuentra su participación en 2013 como integrante de una misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en Venezuela, experiencia consignada en su hoja de vida.

Corvetto es egresado de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ocupó diversos cargos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Asimismo, participó en comisiones de observación electoral en países de la región.

De acuerdo con la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, formó parte durante una semana, entre marzo y abril de 2013, de la segunda misión de UNIORE en Venezuela. Esta experiencia fue incluida como mérito en su hoja de vida.

Posteriormente, fue elegido como jefe de la ONPE mediante concurso público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Durante su entrevista personal, fue consultado por su visita a Keiko Fujimori durante la campaña de 2016, según un medio de comunicación, lo que derivó en una citación fiscal en setiembre de 2020.

Su gestión tuvo como primer reto las elecciones de 2021, realizadas en contexto de pandemia, proceso en el que surgieron denuncias sobre el conteo de votos y que generaron críticas hacia su desempeño.

En mayo de 2024, Corvetto no logró ser ratificado inicialmente como jefe de la ONPE al no alcanzar los votos necesarios en la JNJ. Dos meses después, apeló la decisión. Actualmente, la institución que lo designó ha iniciado una investigación preliminar en su contra en el contexto de los cuestionamientos surgidos tras las últimas elecciones generales.