Nuevo Congreso bicameral sin mayoría

De acuerdo con los últimos resultados electorales difundidos por la ONPE, no está garantizado que el próximo presidente del Perú cuente con una mayoría sólida en el Congreso que le permita sostener su gestión. Esta situación genera preocupación sobre la gobernabilidad en los próximos años.

El analista político Luis Benavente advirtió que este escenario podría ser riesgoso, ya que existe la posibilidad de que el nuevo mandatario enfrente intentos de vacancia por incapacidad moral. Señaló que, mientras no se realicen cambios en la Constitución, este mecanismo seguirá siendo utilizado como herramienta política.

Ante una aparente paridad de fuerzas entre bloques de derecha e izquierda en el Parlamento, Benavente indicó que los congresistas se verán obligados a establecer alianzas. Estas podrían darse no necesariamente a través de pactos formales, sino mediante acuerdos puntuales para la elección de autoridades o la aprobación de determinadas leyes.

A LA ESPERA DEL CONTEO OFICIAL

Finalmente, el especialista consideró que, pese a este escenario, será más difícil que se formen pactos basados en intereses personales, debido a una mayor vigilancia ciudadana y a la presencia de posturas ideológicas más marcadas en el Congreso. En las próximas semanas, con el avance del conteo oficial, se definirá con mayor claridad la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento.