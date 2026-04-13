Avanza el conteo de votos en jornada extraordinaria en San Juan de Miraflores

Desde el colegio San Luis Gonzaga, en San Juan de Miraflores, se viene desarrollando el conteo de votos correspondientes a la jornada electoral extraordinaria, realizada luego de que el material electoral no llegara a tiempo el día oficial de elecciones. Este local es uno de los 13 habilitados para esta votación adicional.

En total, el centro educativo cuenta con 30 mesas para cerca de 9,000 electores. Hasta el momento, al menos cinco mesas han culminado el conteo de votos presidenciales, mostrando resultados preliminares con presencia de diversas agrupaciones políticas, así como votos en blanco y nulos.

El proceso de escrutinio se realiza de manera detallada, con la participación de miembros de mesa, personeros, representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y personal de la ONPE, quienes supervisan la lectura voto por voto para garantizar la transparencia.

Según se informó, cada cédula es revisada públicamente para verificar la validez del voto antes de ser registrada en el acta oficial. Posteriormente, el conteo continúa con otras categorías como Congreso, Senado y Parlamento Andino, lo que prolonga el proceso durante varias horas.

Se estima que aún faltan más de 25 mesas por concluir el conteo total, en una jornada que se extenderá hasta altas horas de la noche. La participación ciudadana ha sido destacada, considerando que los electores acudieron sin obligatoriedad, en un esfuerzo por ejercer su derecho al voto.