JNE presenta denuncia penal contra jefe de la ONPE, Piero Corvetto

La situación legal del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, podría agravarse en los próximos días luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentara una denuncia penal en su contra.

De acuerdo con la acusación, Corvetto sería investigado por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del proceso electoral.

El procurador del JNE también incluyó en la denuncia a otros tres altos funcionarios de la ONPE, así como a Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material electoral.

¿CONDUCTA OMISIVA?

Según el documento, uno de los aspectos más graves sería la presunta conducta omisiva del jefe de la ONPE, pese a que la crisis logística y tecnológica ya habría sido conocida antes del inicio de la jornada electoral.

Por su parte, el jefe de la ONPE ha señalado que la empresa contratada no cumplió con lo acordado y afirmó que se someterá a las investigaciones correspondientes.