Keiko Fujimori señala que buscará recuperar la confianza ciudadana rumbo a la segunda vuelta

Tras la jornada electoral, Keiko Fujimori agradeció a los ciudadanos que votaron por su candidatura y señaló que, de cara a la segunda vuelta, continuará con actividades de diálogo para intentar convencer a un sector del electorado que aún se muestra indeciso o desilusionado.

La candidata afirmó que uno de sus objetivos será contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, en un contexto marcado por el descontento político. En esa línea, indicó que buscará escuchar las demandas de la población durante la siguiente etapa de la campaña.

Asimismo, se refirió a la participación ciudadana durante los comicios, destacando la asistencia de personas de la tercera edad y mencionando los casos en los que no se pudieron instalar mesas de votación, donde, según señaló, los electores reclamaban ejercer su derecho al voto.

Finalmente, sostuvo que estos hechos reflejan el interés de la población por participar en el proceso democrático y consideró que la jornada electoral deja elementos relevantes de cara a la siguiente fase electoral.