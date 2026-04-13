Estos son los resultados presidenciales al 80 % de actas contabilizadas, según ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma con los resultados del conteo oficial de las Elecciones 2026 celebradas este domingo 12 de abril.

Ingresa AQUÍ y consulta el avance del conteo de las actas procesadas, tanto para la elección de la plancha presidencial, como para la cámara de Senadores, Diputados y Parlamento Andino.

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO SEGÚN ONPE

Con el 82.240 % de actas contabilizadas a nivel nacional, el avance del conteo oficial muestra una tendencia más definida en los resultados de las elecciones generales 2026. De un total de 92,766 actas, más de 76 mil ya han sido procesadas, mientras que aún quedan 13,629 pendientes y 2,846 en envío al JEE.

Según el último reporte de la ONPE, Keiko Fujimori continúa liderando el conteo, seguida por Rafael López Aliaga. Más atrás se ubican Jorge Nieto y Ricardo Belmont, en una jornada que refleja un avance significativo del escrutinio conforme se van incorporando más actas al sistema.

Por otro lado, ayer también lunes 13 de abril continuaron los comicios en las mesas de sufragio que no fueron instaladas en la jornada de ayer por falta de material electoral.