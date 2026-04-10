La fórmula Belmont: resolución ministerial expone perjuicio a 70 mil accionistas peruanos

Una resolución ministerial obtenida por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión ha puesto en evidencia el perjuicio sufrido por más de 70 mil accionistas peruanos que invirtieron en el proyecto televisivo impulsado por Ricardo Belmont Cassinelli. Según el informe, estos ciudadanos confiaron sus ahorros en la iniciativa empresarial promovida en la década de 1980.

En 1985, bajo la campaña “Seamos Socios”, Belmont incentivó a miles de peruanos a adquirir acciones de su canal RBC, ofreciendo la posibilidad de participar en el crecimiento del medio de comunicación. Muchos ciudadanos compraron acciones desde un dólar, mientras que otros invirtieron sumas mayores, llegando incluso a destinar todos sus ahorros al proyecto televisivo.

Sin embargo, la resolución ministerial N.° 412-97, emitida el 27 de agosto de 1997, señala que la empresa Red Bicolor de Comunicaciones (RBC) absorbió a RBC Promotores S.A. mediante una fusión. Este proceso implicó la transferencia total del patrimonio, permisos y licencias, pero también modificó la estructura accionarial, dejando fuera del control empresarial a los miles de inversionistas iniciales.

EXIGEN DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

A más de 30 años de estos hechos, los accionistas afectados aseguran sentirse estafados y exigen la devolución de su dinero, que en conjunto alcanzó aproximadamente los 3 millones de dólares. El caso vuelve a tomar relevancia en el contexto actual, generando cuestionamientos sobre la responsabilidad empresarial y la transparencia en la gestión de inversiones colectivas.