Ricardo Belmont habría invadido violentamente una propiedad privada, según investigación fiscal

Una investigación fiscal en curso involucra a Ricardo Belmont por la presunta comisión del delito de usurpación violenta de una propiedad privada. Según el expediente 06165-2022 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, el exalcalde de Lima habría promovido la ocupación ilegal de un predio ubicado en el cerro Marcavilca.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 19 de octubre de 2019, cuando Belmont habría incentivado y ordenado a un grupo de personas ingresar a un inmueble alquilado por una radio local. Durante la intervención, se habrían desconectado equipos de transmisión para posteriormente apoderarse de ellos, motivo por el cual la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión.

El candidato del partido Obras registra en el Ministerio Público al menos cuatro investigaciones fiscales por distintos delitos, entre ellos lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación. Estas acusaciones forman parte de un proceso en desarrollo que aún deberá ser evaluado por las autoridades judiciales competentes.

EL PASADO DE BELMONT

Otro de los cuestionamientos hacia Belmont está relacionado con el proyecto RBC, impulsado en la década de 1986. Con su campaña “Seamos Socios”, más de 70 mil personas invirtieron un dólar en la iniciativa con la promesa de participar en el canal; sin embargo, los accionistas denunciaron no haber recibido retorno económico, lo que derivó en reclamos y acciones legales que se mantienen hasta la actualidad.