Elecciones 2026: así se desarrolló la última jornada del debate presidencial

El ciclo oficial de los debates presidenciales 2026 llegó a su fin este miércoles 1 de abril, tras la realización de la sexta y última jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin mayores incidentes, el ente electoral logró completar las seis fechas programadas, marcando un proceso inédito en la antesala de los comicios.

En esta última fecha participaron 11 candidatos presidenciales, entre ellos César Acuña, Jorge Nieto, Ricardo Belmont, José Williams y Rosario Fernández, quienes confrontaron sus propuestas en temas clave para el país en la recta final de la campaña.

Los bloques abordaron ejes como educación, innovación y tecnología, así como empleo, desarrollo y emprendimiento. Además, los postulantes respondieron preguntas ciudadanas, en un formato que buscó acercar sus propuestas a las principales preocupaciones del electorado.

JORNADA CLAVE

Con esta jornada se cierra una etapa fundamental del proceso electoral rumbo a las elecciones del 12 de abril. Los debates han permitido a los ciudadanos conocer y comparar las propuestas de los aspirantes, en un contexto donde el voto aún se mantiene en disputa y podría definirse en los últimos días de campaña.