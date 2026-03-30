Elecciones 2026: así se desarrolló la cuarta jornada del debate presidencial

A menos de dos semanas de las elecciones generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la cuarta jornada del debate presidencial, correspondiente a la segunda ronda del ciclo oficial. El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de Lima y reunió a doce candidatos presidenciales en una noche marcada por la confrontación de ideas.

Durante la jornada participaron Enrique Valderrama, Walter Chirinos, Fernando Olivera, Carlos Espá, Yonhy Lescano, Carlos Álvarez, Ronald Atencio, Carlos Jaico, Álvaro Paz de la Barra, George Forsyth, Alex Gonzales y Fiorella Molinelli, quienes presentaron sus principales propuestas enfocadas en mejorar la calidad educativa, así como impulsar el empleo y el desarrollo económico del país.

El debate se desarrolló bajo un formato estructurado en bloques temáticos, que incluyó exposiciones sobre educación, tecnología e innovación, así como un espacio para responder preguntas ciudadanas. Además, se abordaron temas relacionados con empleo, emprendimiento y crecimiento económico, considerados prioritarios en la actual coyuntura electoral.

CONTINUARÁN LOS DEBATES

La segunda ronda de debates se inició este lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el miércoles, consolidándose como un espacio clave para que la ciudadanía compare propuestas. Los candidatos presidenciales fueron agrupados en ternas y contaron con tiempos cronometrados para garantizar equidad en sus intervenciones, en una jornada transmitida a nivel nacional en horario estelar.