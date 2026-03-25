Embajador de Estados Unidos en Perú admira la comida peruana

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú, el nuevo embajador estadounidense, Bernie Navarro, llegó al país resaltando los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones. La conmemoración pone en valor los principios compartidos que han impulsado el desarrollo económico y social a lo largo de estos dos siglos.

Como parte de su agenda, el diplomático visitó un reconocido restaurante criollo, donde fue recibido por Elena Santos, heredera del legado de Teresa Izquierdo. Durante el encuentro, Navarro no solo degustó diversos platos típicos, sino que también se animó a ingresar a la cocina para conocer de cerca la preparación del tradicional ají de gallina, uno de los emblemas de la gastronomía peruana.

El embajador, de ascendencia cubana y casado con una peruana, compartió que la comida criolla forma parte importante de su vida familiar. Con más de dos décadas de matrimonio con Claudia Navarro, destacó la fusión cultural en su hogar, donde conviven tradiciones cubanas y peruanas. Asimismo, reveló que entre los platos favoritos de su familia destacan el lomo saltado y el tacu tacu, reflejo de la riqueza culinaria del país.

ADMIRA A CELIA CRUZ

Finalmente, Navarro resaltó el valor de la herencia latina en Estados Unidos, recordando con admiración a Celia Cruz, figura emblemática que, según señaló, representa el esfuerzo y éxito de los latinos. El diplomático cerró su visita con un mensaje de unión: aseguró que su labor será fortalecer los vínculos entre ambos países en los próximos años, reafirmando que Estados Unidos y Perú “son familia”.