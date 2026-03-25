Alfonso López-Chau tendría vínculos con alias Camarada “Jhon”, según diarios de los años 70

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, vuelve a estar en el centro de la controversia tras la difusión de artículos periodísticos de marzo de 1970 que lo vinculan a un presunto asalto al Banco Wiese. El informe, publicado originalmente por el desaparecido diario La Prensa, ha reavivado el debate en torno a su pasado judicial en plena coyuntura electoral.

El recorte, cuyo titular señala “Detienen en La Punta a ‘Camarada John’”, describe un operativo de la entonces Guardia Civil en el que fue capturado Juan Cristóbal Suárez Moncada, sindicado como presunto cabecilla de una organización implicada en el asalto a una agencia bancaria en la urbanización Sol de Oro. En la nota también se menciona a otras personas intervenidas, entre ellas Alfonso López-Chau Nava.

“Junto con ‘camarada John’, que estaba armado con pistola, cayeron también otros cuatro individuos que conformaban su grupo”, señala el artículo, mencionando a Carlos Carmona Campos, José Mansilla Linares, Alfonso López-Chau y Orlando Bustamante Vergaray. Esta información fue difundida recientemente por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión , generando nuevas reacciones en la opinión pública.

ESTUVO EN PRISIÓN

El documento aporta elementos adicionales a la versión que brindó el propio López-Chau, quien en su momento reconoció haber estado tres meses en prisión por un presunto asalto y robo, asegurando que fue liberado gracias a una amnistía. La reaparición de este archivo periodístico ha intensificado el debate sobre las versiones ofrecidas por el candidato y su impacto en el actual escenario político.