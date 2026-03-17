Presidente Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo

El presidente José María Balcázar tomó juramento a un nuevo Gabinete Ministerial liderado por Luis Arroyo Sánchez, en reemplazo de Denisse Miralles. La decisión se produce en un contexto político clave, a pocas horas de que el Ejecutivo acudiera al Congreso para solicitar el voto de confianza.

La salida de Miralles marca un giro inesperado en el gabinete, ya que su presentación ante el Parlamento estaba prevista para la misma jornada. El nuevo equipo ministerial juramentó a las 2:15 p.m. de este martes, en medio de expectativas sobre los cambios en la conducción del Gobierno.

Luis Arroyo Sánchez, quien asume la Presidencia del Consejo de Ministros, se desempeñó hasta hace 21 días como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Su perfil está ligado al ámbito militar y a la gestión de emergencias.

ARROYO Y SU TRAYECTORIA

Durante su carrera, Arroyo fue comandante de la Tercera División del Ejército en Arequipa y general de la Quinta División en Iquitos, además de cumplir funciones en el VRAEM. Pertenece a la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, lo que refuerza su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas en un momento clave para el Ejecutivo.