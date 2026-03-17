Perú reforzará seguridad en frontera tras plan “Escudo Fronterizo” implementado por Chile

El Gobierno de Chile ejecutó el plan denominado “Escudo Fronterizo” en la zona limítrofe con Perú y Bolivia, una estrategia que busca frenar la migración irregular y el avance del crimen organizado. La iniciativa, impulsada por el presidente José Antonio Kast, contempla la construcción de zanjas de hasta tres metros de profundidad y muros de cinco metros de altura en puntos estratégicos de la frontera.

Durante una visita a la zona, el mandatario chileno señaló que la problemática del crimen organizado y el narcotráfico trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta entre los países de la región. En esa línea, remarcó la necesidad de que naciones como Perú, Bolivia y Argentina adopten medidas similares para enfrentar este flagelo que afecta a toda Sudamérica.

Por su parte, el exministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, advirtió que su país enfrenta la presencia de organizaciones criminales transnacionales que también operan en territorio peruano. Entre ellas mencionó al Tren de Aragua y a bandas vinculadas al Perú, como “Los Pulpos”, las cuales estarían involucradas en delitos como sicariato, muchas veces con ingresos y salidas rápidas a través de la frontera.

PERÚ TAMBIÉN TOMA ACCIONES

Ante este escenario, el ministro de Defensa del Perú, Luis Enrique Arroyo Sánchez, indicó que el país también tomará acciones para reforzar la seguridad fronteriza, aunque no precisó las medidas específicas. El plan chileno incluye además patrullaje permanente de fuerzas militares y policiales, así como el uso de drones con reconocimiento facial las 24 horas, lo que marca un nuevo nivel de control en la zona.