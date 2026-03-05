JNE lanza campaña “Pregúntale a tu candidato” para que ciudadanos participen en debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la campaña “Pregúntale a tu candidato”, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos formular preguntas que serán planteadas durante el debate presidencial de las próximas elecciones.

El debate se desarrollará en dos bloques: el primero los días 23, 24 y 25 de marzo, y el segundo el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en los que participarán 36 candidatos a la presidencia de la República. Durante estas jornadas se incluirá un espacio para la intervención ciudadana.

Las personas interesadas podrán enviar sus preguntas a través del portal Voto Informado del JNE. De todas las consultas recibidas, un comité seleccionará 72 preguntas, que luego serán planteadas por los moderadores durante el debate.

TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO

Las preguntas deberán estar relacionadas con temas de interés público como salud, educación, ambiente, vivienda o desarrollo, no podrán dirigirse a un candidato en específico y deberán tener un máximo de 300 caracteres. El plazo para enviarlas vence el 9 de marzo.