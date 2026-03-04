Gobierno garantiza abastecimiento prioritario ante crisis del gas natural

El Gobierno informó desde la Presidencia del Consejo de Ministros que la interrupción del suministro de gas natural es un hecho fortuito que viene siendo atendido de manera inmediata. Indicaron que se ha dispuesto priorizar el abastecimiento a viviendas, hospitales y servicios esenciales, mientras se trabaja para restituir el servicio en el menor tiempo posible.

Las autoridades señalaron que las industrias están recurriendo a combustibles alternativos como GLP y otros derivados para mantener sus operaciones. Además, se publicará un decreto supremo que permitirá al regulador autorizar de forma extraordinaria el cambio temporal de matriz energética, facilitando la continuidad de las actividades económicas.

En relación con el impacto económico, el Ejecutivo sostuvo que no se prevé una afectación macroeconómica significativa debido a que la contingencia sería de corta duración. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente la energía durante el periodo estimado de recuperación.

PARALIZACIÓN DE TAXISTAS

Frente al anuncio de una posible paralización de taxistas, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo y aseguró que escuchará las demandas del sector para evaluar medidas complementarias. También confirmaron que acudirán al Congreso si son convocados, con el objetivo de detallar las acciones adoptadas ante esta emergencia.