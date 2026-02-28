Declaran estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para hacer frente a la criminalidad

El Gobierno del presidente interino José Balcázar Zelada declaró el estado de emergencia en Lima y el Callao por 30 días calendario, para hacer frente al alarmante aumento de la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada ayer mediante Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM. La Comandancia General de la Policía presentó un oficio el 25 de febrero pidiendo se retome la declaratoria para reforzar el orden interno.

Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, además determina las zonas de intervención, sobre la base de inteligencia, estadísticas, etc.

DERECHOS CONSTITUCIONALES

Asimismo, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación.