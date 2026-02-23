La postura de Lucas Ghersi sobre Vladímir Cerrón: “No cree en la democracia”

Luego de conocerse que el presidente interino José María Balcázar anunció a Hernando de Soto como nuevo premier en reemplazo de Ernesto Álvarez, el abogado Lucas Ghersi opinó sobre la incorporación del excandidato presidencial a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Ghersi saludó la llegada del economista al Ejecutivo y aseguró que De Soto no será manejado a su antojo por el fundador del partido al que pertenece Balcázar, el prófugo de la justicia Vladímir Cerrón.

“Sabemos que Perú Libre y Vladímir Cerrón no creen en la economía social de mercado ni en la democracia, sino que admiran un sistema autoritario. El nombramiento de Hernando de Soto es un acto de madurez política (…) Es una persona independiente y no una marioneta de Vladímir Cerrón. Eso nos da garantías”, sostuvo.

PUGNA POR LOS MINISTERIOS

Hasta el momento no se conoce quiénes integrarán el gabinete encabezado por Hernando de Soto; sin embargo, Lucas Ghersi señaló que podría generarse una pugna por algunas carteras ministeriales, ya que César Acuña estaría interesado en tener influencia en sectores como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).