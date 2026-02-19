Enrique Castillo sobre presidente Balcázar: “Su gabinete nos dirá quiénes son sus aliados”

El analista político Enrique Castillo afirmó que la conformación del gabinete ministerial será clave para conocer la verdadera orientación del presidente interino José María Balcázar. En entrevista con 24 Horas Mediodía, sostuvo que más allá de los discursos, serán los nombramientos los que revelen quiénes respaldan al nuevo mandatario.

“No voy a creerle hasta no ver la designación de su primer ministro y de su gabinete”, dijo Castillo. Agregando que lo que dijo Balcázar mediante su discurso, luego de ganar la segunda vuelta a María del Carmen Alva en las votaciones del Congreso, son solo para aquietar el escenario actual.

Precisó que las designaciones de su futuro gabinete ministerial, el pueblo peruano sabrá cuál es su línea y si los ministros de las diversas carteras son personas confiables que garanticen que se respete la economía de mercado y la neutralidad electoral.

DISPUTA ENTRE RENOVACIÓN POPULAR Y FUERZA POPULAR

Por otro lado, con respecto a la discusión que tuvieron los partidos liderados por Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, tras la designación presidencial de Balcázar, Castillo expresó principalmente que la caída de Jerí fue responsabilidad de él mismo a causa de sus hechos.

Por lo que la elección de Balcázar es algo completamente distinto y que esta pelea busca sacarle ventaja a un hecho y con eso utilizarlo electoralmente para ganar al contrincante.