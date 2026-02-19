Inseguridad ciudadana: ¿Balcázar continuará con el plan de seguridad de Jerí?

Luego de los retrasos y la falta de publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana promovido por la gestión anterior —debido a la censura de Jerí—, persisten dudas sobre si el nuevo mandatario, José María Balcázar, revisará sus lineamientos o mantendrá la propuesta orientada a combatir la criminalidad.

En entrevista con 24 Horas, el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Ricardo Valdés, señaló que, en el actual contexto, el documento debió publicarse hace tiempo para que la ciudadanía pudiera conocerlo.

“Si el Plan de Seguridad Ciudadana fue aprobado en el Conasec, debió existir la posibilidad de ejecutarlo; sin embargo, ha sido una aprobación nominal, ya que no fue publicado en el diario oficial El Peruano”, sostuvo Valdés.

En esa línea, consideró que, al no existir un plan formalmente vigente, el nuevo presidente interino probablemente optará por revisarlo y realizar ajustes. Recordó además que, en su discurso ante el Congreso, Balcázar destacó su experiencia como juez en materia penal y en casos vinculados a la criminalidad.

PLAN DE SEGURIDAD DE JOSÉ JERÍ

Como se recuerda, el Plan Nacional de Seguridad del expresidente José Jerí fue aprobado por el Conasec el jueves 12 de febrero; no obstante, nunca fue oficializado mediante su publicación. La iniciativa buscaba establecer una hoja de ruta para fortalecer la lucha contra la delincuencia en el país.