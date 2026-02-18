César Campos: Lo que se le pide al nuevo presidente es garantizar transparencia de las elecciones

La elección del nuevo titular del Congreso de la República ingresó a una segunda votación tras quedar como finalistas María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre), en un proceso que definirá quién completará el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026 y, en consecuencia, asumirá la Presidencia de la República.

Al respecto, el analista político César Campos señaló que el resultado aún es incierto. “Es la expresión primaria de las conversaciones en el Congreso. El esfuerzo de María del Carmen Alva para superar a Balcázar será mayor; el partido aún no se acaba, entonces no podemos dar como ganador a Balcázar”, declaró en entrevista con 24 Horas Edición Central.

SOBRE PERFIL DE LOS CANDIDATOS

Sobre el perfil de Alva, Campos destacó su trayectoria y recordó que ya ocupó la Presidencia del Congreso, además de indicar que no registra imputaciones dolosas. En cuanto a Balcázar, advirtió que su eventual elección podría generar controversia debido a los cuestionamientos que lo rodean.

Finalmente, el analista subrayó que, tras la censura de José Jerí Oré, el nuevo liderazgo debe priorizar la estabilidad institucional y garantizar la transparencia de las próximas elecciones generales.