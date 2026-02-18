Cluber Aliaga fija prioridad en seguridad: “Lo más importante dentro del Estado es la población”

“Todos los esfuerzos del presidente que ingrese” deben orientarse a “darle seguridad a lo más importante del Estado que es la población”, sostuvo el exministro.

En una edición extraordinaria de 24 Horas por Panamericana Televisión, fue entrevistado el exministro del Interior Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, quien se refirió a los lineamientos que debería asumir el próximo titular del Parlamento y eventual conductor del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

Aliaga sostuvo que la prioridad debe ser la protección de la población. “En realidad tiene que hacer su mayor esfuerzo para tratar de lograr los mejores resultados posibles. Sabemos que la delincuencia ha existido, existe y posiblemente seguirá existiendo. Pero lo que todo gobernante debe hacer es luchar contra ella”, afirmó. Añadió que hoy el principal impacto no proviene solo del narcotráfico o la minería ilegal, sino del “cobro de cupos y extorsiones y casos de sicariatos”, y remarcó: “Lo más importante dentro del Estado es la población no son los gobernantes”.

Seguridad ciudadana y gestión: críticas a la falta de planificación

El exministro enfatizó que la defensa del territorio es relevante, pero subordinada a la protección de las personas: “El territorio lo tengo que defender, es importante, pero no tanto como lo es la propia población”. En esa línea, consideró que “todos los esfuerzos del presidente que ingrese y de todos los que lo acompañan tienen que estar orientado a darle seguridad a lo más importante del Estado que es la población”.

Consultado por la gestión del cesado titular del Congreso de la República, José Jerí, cuestionó la ausencia de un programa inicial. “Yo creo que ha estado pateando el tablero un poco”, señaló, y explicó que en administración pública “necesitamos un plan de inicio en el camino y podemos ir mejorando los planes porque no se escriben en piedra”. Para Aliaga, “si tú no sabes a dónde vas ¿cómo administras personas y cómo administras recursos?”, por lo que calificó como “un mal mensaje el tema de dilatar el plan” y concluyó: “Fue una pésima decisión en cuanto a gestión”.