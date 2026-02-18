Miguel Torres: “Es importante reflexionar y decir por qué hemos llegado acá”

El dirigente de Fuerza Popular, Miguel Torres, anunció que su bancada respaldará la candidatura de María del Carmen Alva a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República. En entrevista con 24 Horas, precisó que, si bien no comparten plenamente la misma ideología, consideran que su propuesta es la que más se aproxima a la posición de su agrupación.

En diálogo con Milagros Leiva y Marco Vásquez, Miguel Torres fue enfático al señalar que no respaldarán a postulantes vinculados a sectores de izquierda. “De hecho no vamos a apoyar a candidatos de izquierda”, sostuvo, al marcar distancia frente a otras opciones en disputa por la conducción del Legislativo.

En otro momento, el parlamentario hizo un llamado a la reflexión sobre la actual coyuntura política y el constante cambio de mandatarios en el país. “Es importante reflexionar y decir por qué hemos llegado acá”, manifestó, al advertir que la sucesión continua de presidentes genera una inestabilidad que afecta la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA

Finalmente, consideró que el próximo presidente de la República deberá asumir el compromiso de garantizar la seguridad y asegurar la transparencia en los próximos procesos electorales, en un contexto en el que —según indicó— el país necesita recuperar estabilidad institucional y credibilidad democrática.