Víctor Andrés García Belaúnde respalda a Maricarmen Alva: “Yo espero que gane, es la mejor candidata”

En una edición extraordinaria de 24 Horas de Panamericana Televisión, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, se pronunció sobre la votación en el Parlamento para elegir al reemplazo del cesado presidente del Congreso, José Jerí. Consultado sobre la candidatura de Maricarmen Alva, señaló: “Yo espero que gane, es la mejor candidata de los 4 que hemos visto. La que tiene mayores pergaminos, ya tiene una experiencia. Ha sido presidenta del Congreso, los otros tres no han sido”. Añadió que esa trayectoria le otorga “un manejo y una experiencia y una responsabilidad tremenda” y remarcó que “no tienen ningún tipo de acusación. A ella no la han acusado de nada. Y es una mujer muy honesta, muy honrada”.

Al ser advertido sobre las resistencias internas y externas, respondió: “Seguramente. En política ¿quién no tiene anticuerpos? Ahora yo creo que puede ganar”. No obstante, subrayó que el desenlace es incierto debido al carácter reservado del sufragio: “Es la única votación en el Congreso de la República… que es secreta. Se anota el número y se deposita en un ánfora. De tal manera que eso no se sabe quién ha votado a favor ni en contra”. En ese contexto, alertó que “cualquier sorpresa puede haber”, pues “los que se sienten ganadores pueden acabar perdiendo”.

Congreso: voto secreto y eventual segunda vuelta

Sobre los cálculos previos, precisó: “Los números dan… en una segunda vuelta, no en primera”. Explicó que en la primera ronda “se gana la mitad más uno del quorum. O sea, si asisten 120 son 61”, mientras que en el balotaje “el que saca un voto más que el otro gana”. Consideró probable un nuevo enfrentamiento decisivo: “Yo creo que va a haber segunda vuelta y ahí se gana por un solo voto”, aunque admitió que “puede pasar cualquier cosa”.

En el plano político, descartó de inmediato asumir la Presidencia del Consejo de Ministros: “No”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de evaluar un eventual encargo: “No me han dicho nada, pero lo debería pensar”. Sostuvo que “no puedes entrar a un Gobierno sin saber lo que el Gobierno va a hacer” y advirtió que el tiempo es limitado, ya que “después del 12 de abril ya se sabe cuál es el nuevo Parlamento”. Finalmente, al referirse a la disciplina en votaciones reservadas, comentó: “A veces cuando teníamos duda… les decíamos que enseñen su voto. Al final tuvieron que enseñarlo”, y cuestionó que “hay acuerdos, pero lo que no entiendo es que no se hagan públicos”.