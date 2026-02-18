Analista César Campos: “No se puede ser muy exigentes con la elección del próximo presidente del Congreso”

En un enlace en vivo con 24 Horas Mediodía, el analista político César Campos señaló que, ante la premura generada por el vacío de poder en el Ejecutivo, ya no hay margen para negociaciones minuciosas. En ese contexto, sostuvo que el principal objetivo de la próxima gestión debe ser garantizar la transparencia del proceso electoral.

En relación con las cuatro candidaturas para presidir la Mesa Directiva del Congreso, indicó que las bases de un eventual acuerdo no deberían ser excesivamente exigentes ni responder a una repartición de cargos. En su opinión, lo fundamental es alcanzar un consenso básico que asegure gobernabilidad.

Asimismo, señaló que todo candidato “arrastra una mochila”. Como ejemplo, mencionó el caso de María del Carmen Alva, cuya principal observación sería su temperamento, aunque —precisó— no registra antecedentes de corrupción. No obstante, consideró que debería moderar su carácter en este proceso.

¿CUÁLES SON LAS 4 LISTAS?

El día de hoy, miércoles 18 de febrero a las 6:00 pm, los miembros del Parlamento elegirán entre estas cuatro listas a continuación.

Lista 1:

•Presidencia: Segundo Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia)

Lista 2:

•Presidencia: María del Carmen Alva (Acción Popular)

Lista 3:

•Presidencia: Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular)

Lista 4:

•Presidencia: José María Balcázar Zelada (Perú Libre)

INSEGURIDAD CIUDADANA

Campos añadió que la inseguridad ciudadana es otro aspecto clave que debe evaluarse en la elección del próximo titular del Congreso, especialmente ante la falta de acciones del gobierno de José Jerí durante sus 130 días de gestión y el retraso en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.