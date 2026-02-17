Congreso censuró a José Jerí: ¿Quién será el nuevo presidente encargado de la República?

El José Jerí fue censurado por el Congreso de la República con 74 votos a favor, decisión que lo aparta del cargo de presidente encargado de la República y declara su vacancia presidencial, tras cuestionadas reuniones con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de trabajadoras que habrían obtenido empleo en el Estado tras encuentros en el Palacio de Gobierno.

En medio de esta crisis política en Perú, la ciudadanía se pregunta quién asumirá la presidencia encargada del país, ya que el titular de la Mesa Directiva del Congreso se convertirá automáticamente en jefe de Estado interino; hasta el momento existen cuatro listas parlamentarias y se espera que la elección se defina en el pleno de este miércoles.

Entre los candidatos figuran Héctor Acuña Peralta, de Honor y Democracia; María del Carmen Alva, de Acción Popular; Edgar Raymundo, del Bloque Democrático Popular; y José María Balcázar, de Perú Libre, uno de los cuales será elegido como nuevo presidente del Congreso y encargado de la presidencia del Perú hasta el 28 de julio.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló en una entrevista que el país debería quedar temporalmente bajo la conducción de Fernando Rospigliosi, aunque esta alternativa fue descartada, por lo que el Perú permanece sin mandatario interino definido hasta la elección congresal que se llevará a cabo mañana miércoles, 18 de febrero.

ANTECEDENTES DE VACANCIAS PRESIDENCIALES EN PERÚ

La actual crisis revive los antecedentes de inestabilidad política: el último presidente en completar cinco años fue Ollanta Humala (2011-2016); luego siguieron las salidas anticipadas de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, evidenciando la recurrente crisis presidencial en Perú que hoy vuelve a generar incertidumbre política y económica.