José Jerí abandona Palacio de Gobierno tras ser censurado por el Congreso

El presidente José Jerí abandonó la noche de este martes el Palacio de Gobierno tras reunirse por última vez con sus ministros, luego de que el Congreso de la República aprobara la moción de censura que determinó su destitución. El exmandatario evitó dar declaraciones a la prensa y se retiró del lugar a bordo de una camioneta negra con lunas polarizadas.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Jerí salió por la puerta principal de la sede del Ejecutivo acompañado de todo su gabinete. Antes de subir al vehículo, realizó un gesto de despedida hacia sus ministros y a las personas que se encontraban en los exteriores, mientras efectivos policiales resguardaban la zona en el Centro de Lima.

Pese al contexto político adverso, durante la reunión previa se le observó relajado y sonriente junto a sus ministros. Imágenes difundidas por Canal N mostraron al entonces mandatario conversando de manera distendida e incluso compartiendo alimentos, en una escena que contrastó con la gravedad de la decisión adoptada por el Parlamento.

MINISTROS CONTINUARÁN FUNCIONES

Tras la salida de Jerí, los ministros permanecieron en Palacio de Gobierno y continuarán en funciones hasta que el nuevo jefe de Estado designe a sus reemplazos. Horas antes, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, había adelantado que el mandatario no emitiría ningún pronunciamiento y que se respetaría la decisión del Congreso, que este miércoles deberá elegir al sucesor en el cargo.