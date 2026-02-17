José Elice tras censura a José Jerí: "Debemos evitar las sucesiones tan frecuentes"

José Elice, exoficial mayor del Congreso, se pronunció tras la aprobación de la censura de José Jerí, quien se desempeñaba como encargado de la Presidencia de la República en su condición de titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

En declaraciones brindadas a 24 Horas Edición Central, Elice sostuvo que resulta fundamental evitar escenarios de inestabilidad institucional. En ese contexto, advirtió sobre la necesidad de prevenir “vacíos de poder y sucesiones tan frecuentes”.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Respecto al proceso de elección del presidente la Mesa Directiva del Congreso, explicó que, de no alcanzarse la mayoría requerida en la votación inicial, se contempla una segunda vuelta. “Si ninguno de los candidatos a la Presidencia de la Mesa Directiva obtiene la mayoría de votos, los dos con mayor votación pasan a una segunda ronda para definir al ganador”, precisó.

Finalmente, Elice consideró que el próximo titular del Legislativo, quien asumiría también la encargatura de la Presidencia de la República, deberá contar con la capacidad de conformar un equipo de trabajo que garantice la conducción institucional en un periodo marcado por eventos relevantes, como las elecciones y la transferencia de mando parlamentaria y gubernamental.