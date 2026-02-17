José Elice opina sobre la situación de José Jerí y su posible sucesor: ¿Quién podría ser?

Exoficial mayor del Congreso revela las cualidades que debe cumplir el reemplazo del actual mandatario en Palacio de Gobierno.

En medio del debate sobre las mociones de censura contra José Jerí por sus reuniones irregulares con empresarios chinos, el exoficial mayor del Congreso, José Elice, dio su opinión sobre la situación que involucra al presidente y la posibilidad de su salida de Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Elice reveló que los propios parlamentarios son los responsables de haber colocado a Jerí Oré en el Ejecutivo. Además, compartió las cualidades que debe tener el posible sucesor del actual jefe de Estado.

“Los responsables de tener a (José) Jerí aquí (en el Gobierno) están en el Congreso. Entonces, que solucionen el problema bien. Deben elegir a una persona íntegra, emocionalmente equilibrada y que sea capaz de enfrentar con tranquilidad tanto el 12 de abril como el 28 de julio”, mencionó el también exministro del Interior.

¿SERÍA UNA CENSURA INCONSTITUCIONAL?

Al ser consultado sobre una posible censura contra José Jerí, el exoficial mayor del Congreso precisó que la medida adoptada en el Parlamento vulneraría el artículo 115 de la Constitución Política, lo que iría en contra de lo estipulado en la Carta Magna.