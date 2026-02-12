Elecciones 2026: ONPE realiza sorteo para ubicación de partidos en la cédula de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este jueves 12 de febrero un sorteo para definir la ubicación de las 38 organizaciones políticas en la cédula de sufragio, en la que la ciudadanía deberá elegir el próximo 12 de abril.

El evento se llevó a cabo en la sede de la ONPE, ubicada en Cercado de Lima, y todos los representantes de los partidos políticos estuvieron presentes para ser parte del sorteo, firmando el acta que respalda la conformidad del procedimiento. Sin embargo, no estuvo exento de incidentes.

Las discrepancias surgieron después de que se definiera, en un primer momento, que los partidos retirados de la contienda no aparecerían en la cédula. Finalmente, se acordó que estos sí figurarán, aunque no participen en las próximas elecciones.

La cédula de sufragio contará con cinco columnas, donde Alianza Electoral Venceremos ocupará la primera posición y Partido Morado cerrará la última.

CANDIDATOS RECORREN REGIONES

Mientras la campaña avanza, los candidatos recorren distintas regiones del país; César Acuña, de Alianza para el Progreso, visitó San Martín, mientras que Roberto Chiabra, candidato del partido Alianza Unidad Nacional estuvo en Arequipa.