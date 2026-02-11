Congreso: hay 78 firmas para pleno extraordinario y debatir moción de censura contra Jerí

El Congreso de la República reunió más de 60 firmas para convocar a una sesión extraordinaria del Pleno con la finalidad de debatir seis mociones de censura y vacancia contra el presidente del Perú, José Jerí. La iniciativa responde principalmente a las reuniones no registradas que habría sostenido con el empresario chino Zhihua Yang, así como a las visitas recibidas durante la madrugada por mujeres vinculadas al sector público.

La solicitud deberá ser presentada ante el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, quien deberá emitir la convocatoria e invitar a los miembros del Parlamento en un plazo de 15 días.

Cabe resaltar que el fujimorista ha señalado anteriormente que no cerrará el despacho congresal de Jerí, ya que dicha medida no se encuentra dentro de sus funciones. Esto en relación con las últimas visitas registradas por trabajadoras del Estado a las oficinas legislativas del presidente del Congreso.

ALIANZA PARA EL PROGRESO

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, informó que casi toda su bancada —con excepción de una legisladora— apoyará la moción de censura. La congresista que se desmarcó del grupo de 16 parlamentarios es Nelcy Heidinger.

PODEMOS PERÚ

En tanto, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció en conferencia de prensa que su bancada respalda la vacancia contra José Jerí y que ya se presentó un documento formal ante el Congreso proponiendo su destitución por permanente incapacidad moral.