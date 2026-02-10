Exjefe del INPE: “Electrodomésticos no están prohibidos en Barbadillo”

El exfuncionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, indicó que los electrodomésticos no estarían prohibidos en el penal de Barbadillo, luego de que se difundieran fotografías de las celdas donde cumplen condena los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala.

En las imágenes se observan artefactos como radio, refrigeradora, televisor y una cocina implementada, elementos que no son comunes en comparación con los demás internos. Sin embargo, según explicó Caparrós, estos equipos no estarían prohibidos y, para su ingreso, deben contar con la autorización del Consejo Técnico Penitenciario.

COMPARACIÓN CON FUJIMORI

Ante esta situación, el expresidente Martín Vizcarra y la defensa legal de Ollanta Humala cuestionaron las diferencias en el trato penitenciario en comparación con el fallecido exmandatario Alberto Fujimori, quien —según señalaron— nunca fue sometido a una requisa.

“Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa”, escribió Vizcarra a través de su cuenta de X.

Asimismo, Vizcarra criticó al presidente del Congreso, José Jerí, y lo retó a visitar su celda, al considerar que ello no contribuiría a reducir los índices de extorsión y sicariato. Además, afirmó que una presunta mafia en el Congreso lo protegería y mencionó los encuentros que Jerí habría sostenido con el empresario chino Zhihua Yang.

Por su parte, el abogado de Humala, Edinson Huamán, señaló que se habría vulnerado la privacidad de su patrocinado debido a la difusión de imágenes de la requisa en el centro penitenciario sin la autorización correspondiente.