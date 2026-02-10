Presidente Jerí: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado este jueves 12 de febrero

Esta mañana, el presidente José Jerí anunció que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, para combatir la ola de criminalidad que azota al país, será presentado este jueves, 12 de febrero ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

"El plan ya está terminado. El jueves se va a presentar en el marco del CONASEC, que lo tiene que aprobar. Ya dependerá de todos los integrantes que hagan algunas modificaciones, eso ya dependerá del criterio de los demás participantes, porque no solamente es el Ejecutivo", sostuvo.

Jerí Oré señaló que el plan estará orientado a dos enfoques, la parte preventiva y la parte reactiva: la primera tiene que ver con incentivar el deporte. “Es un objetivo de gobierno, es más, tiene que ser una política de Estado, alejando de la tentación a nuestros niños, a nuestros jóvenes”, manifestó.

PREVENTIVA Y REACTIVA

Respecto al segundo punto, dijo que "La delincuencia nos ha sobrepasado en algunos momentos. Acá tiene que convivir, tiene que haber un equilibrio entre la parte preventiva y la parte reactiva. En la parte reactiva, por ejemplo, siempre tenemos los estados de emergencia, que es una herramienta”.

Además, el jefe de Estado sostuvo que los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se han hecho considerando el marco legal nacional y que, en esa línea, no se van a "restringir" para "quedar bien con organismos internacionales”.