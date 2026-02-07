Perú exige a México retirar videos de Betssy Chávez por proselitismo político

El Gobierno peruano transmitió oficialmente su descontento al Ejecutivo de México por la difusión de grabaciones de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino desde la residencia de la embajada mexicana en Lima. En dichos videos, Chávez hacía referencias a actividades vinculadas a la campaña política de su madre, Herminia Chino, quien postula al Senado de la República para las elecciones generales de 2026. Ante esta situación, las publicaciones fueron eliminadas de las redes sociales luego de una solicitud de las autoridades peruanas.

La Cancillería peruana aclaró que la comunicación con México se realizó bajo los términos del artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que impone restricciones a la participación de asilados en actos políticos en el país donde se encuentran. El Estado peruano consideró que la difusión de mensajes de apoyo a una candidatura vulneró esos parámetros, por lo que solicitó la remoción del contenido de plataformas públicas.

Contexto de la diplomacia y el asilo en el caso Chávez

El retiro de los videos se da en medio de una relación diplomática tensa entre Perú y México, que se agudizó desde que la exministra solicitó asilo en la embajada mexicana en noviembre de 2025. Chávez enfrenta una condena de más de 11 años de prisión por su participación en el intento de quiebre del orden constitucional de diciembre de 2022, motivo por el cual permanece en calidad de asilada en dicho recinto.

El Gobierno peruano resaltó que recibió la confirmación de las autoridades mexicanas de que las grabaciones ya no están disponibles en redes y se comprometieron a evitar situaciones similares en el futuro. Esta aclaración se produce en un contexto en el que Perú mantiene reservas sobre el manejo diplomático del asilo y la interpretación de los límites que este estatus otorga en relación con la política interna peruana.