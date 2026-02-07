Simpatizantes de Renovación Popular se congregan en Los Olivos por cumpleaños de López Aliaga

El local El Huaralino, ubicado en el distrito de Los Olivos, fue escenario de una concurrida reunión de simpatizantes de Renovación Popular, quienes se congregaron para participar en las celebraciones por el cumpleaños número 65 del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Desde tempranas horas de la noche, el recinto registró una notable afluencia de militantes, dirigentes y seguidores de la agrupación política, a la espera de la llegada del líder partidario.

De acuerdo con el reporte en vivo desde el lugar, al interior del establecimiento ya no había espacios disponibles, reflejando una convocatoria masiva. Los asistentes acudieron portando emblemas y colores característicos de Renovación Popular, mientras se desarrollaban presentaciones musicales que animaban la antesala del evento central.

Celebración política y música en Los Olivos

La actividad incluyó un programa artístico con la participación de reconocidas agrupaciones de cumbia nacional, entre ellas el grupo Néctar, liderado por David Orozco, y la orquesta Candela, además de otros conjuntos invitados. Estas presentaciones formaron parte de la antesala organizada para amenizar la celebración y acompañar la llegada del candidato presidencial, prevista para alrededor de las 9:15 de la noche.

El evento se dio en un contexto de intensa actividad proselitista por parte de Rafael López Aliaga, quien en los días previos realizó desplazamientos a regiones del sur del país como Tacna y Moquegua. Tras su retorno a Lima, el encuentro en Los Olivos se convirtió en una de las actividades más concurridas de su agenda reciente, combinando un acto festivo con la presencia de sus bases partidarias en la capital.