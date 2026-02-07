Carlos Álvarez continuará en carrera tras la salida de responsables de la franja electoral

El candidato presidencial confirmó su continuidad luego de que el partido retirara de sus cargos a los responsables del manejo de la franja electoral.

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, confirmó que seguirá participando en las elecciones generales de abril luego de que su partido adoptara medidas internas tras la polémica por el manejo de los recursos públicos asignados a la franja electoral. La decisión busca cerrar una crisis que generó tensiones al interior de la agrupación y puso en duda su continuidad en la contienda.

La controversia se originó tras conocerse que parte de los fondos de la franja electoral —un monto de 642 mil soles— fue destinado al canal Nativa, lo que motivó cuestionamientos públicos y desacuerdos dentro del partido. En ese contexto, Álvarez había advertido que podría retirarse de la carrera electoral, posición que fue respaldada por al menos 30 militantes de la organización.

Medidas internas y postura del partido

Ante esta situación, País para Todos informó mediante un comunicado que decidió separar de sus funciones a los responsables de la distribución de la franja electoral. Asimismo, el presidente del partido, Vladimir Meza, rechazó cualquier irregularidad y negó actos de corrupción a través de un video difundido en las plataformas oficiales de la agrupación, en el que también anunció el desistimiento del uso de la franja electoral.

Tras la adopción de estas medidas, Carlos Álvarez ratificó su candidatura y adelantó que en los próximos días dará a conocer su plan de gobierno. Con ello, el aspirante presidencial busca retomar la agenda proselitista y enfocar su campaña en las propuestas de cara a los comicios de abril.