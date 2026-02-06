Renuncian trabajadoras que obtuvieron puestos tras reuniones en Palacio

Los cuestionamientos por presuntas contrataciones irregulares en el Estado vuelven a generar controversia política luego de revelarse que trabajadoras que obtuvieron cargos públicos se reunieron previamente con el presidente de transición, José Jeri, lo que desató críticas y pedidos de investigación.

En medio de este escándalo político, dos funcionarias decidieron renunciar a sus cargos. Se trata de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, quienes fueron vinculadas a estas reuniones previas con el mandatario antes de asumir funciones en el sector público.

Guadalupe Vela informó a través de sus redes sociales que dejó el cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente, señalando que su decisión responde a la coyuntura política y al impacto mediático generado por el caso.

De acuerdo con los registros oficiales de Palacio de Gobierno, una de las visitas de Vela al despacho presidencial se realizó el 1 de noviembre de 2025 y se prolongó por casi cinco horas, lo que incrementó los cuestionamientos sobre el proceso de contratación.

Asimismo, trascendió que Susana Gutiérrez también visitó Palacio de Gobierno la tarde del 31 de octubre y se retiró al amanecer del 1 de noviembre, cuando aún no tenía vínculo laboral con el Estado; posteriormente fue contratada en Palacio con un sueldo cercano a los 18 mil soles mensuales.

CONGRESO IMPULSA ACCIONES POLÍTICAS CONTRA EL PRESIDENTE JOSÉ JERI

Mientras tanto, en el Congreso de la República continúan recolectando firmas para convocar a un pleno extraordinario, donde se debatirían mociones de censura y un posible proceso de vacancia presidencial, en medio de la creciente crisis política.