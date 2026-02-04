Nuevas medidas en los penales: criminales serían rapados y cantarían el himno nacional

Luego de conocerse que el Gobierno de José Jerí disolviera el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), el Poder Ejecutivo estaría evaluando una serie de propuestas para aplicarse a los criminales que sean recluidos en los diversos penales del país.

NUEVAS RESTRICCIONES AL ESTILO BUKELE

Al mismo estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, enfatizó que los reos de los centros penitenciarios serán sometidos al rapado de su cabello.

Del mismo modo, los delincuentes se tendrán que levantar a las 6:00 a.m. para formarse y cantar el himno nacional. Estas propuestas se dan con la finalidad de que el Poder Ejecutivo resalte el principio de autoridad en los penales del territorio peruano.

Tras ser consultado sobre estas nuevas medidas que busca implementar el Gobierno de José Jerí, el exjefe del INPE, César Cárdenas, aseguró que el rapado de cabello no tendrá ningún efecto en los criminales, así como la entonación del himno nacional a primeras horas del día.