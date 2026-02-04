Ciro Castillo defiende su continuidad en el GORE Callao: "moralmente me siento con condiciones"

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se pronunció públicamente para responder a los cuestionamientos sobre su estado de salud y su continuidad en el cargo. En ese contexto, rechazó versiones que ponen en duda su capacidad para ejercer funciones y sostuvo que se encuentra plenamente apto, afirmando: “como ustedes pueden ver, estoy en uso de mis facultades mentales superiores”, aunque reconoció que “puede tener las dolencias crónicas de un hombre mayor de 70 años, es lo natural”.

Ciro Castillo defiende su retorno al Gobierno Regional del Callao

El también médico cuestionó que se insista en que su permanencia estaría vinculada a presuntas investigaciones internas, y aseguró que no existe sustento legal para ello. Según indicó, tras dialogar con el exgerente general de la gestión interina, se le confirmó que “no existe absolutamente nada” irregular y que cualquier indagación corresponde únicamente a las autoridades competentes. En ese sentido, remarcó que “estarían usurpando la función que le compete al Ministerio Público con la Policía”.

Castillo añadió que no tiene reparos en que se le informe formalmente sobre cualquier observación administrativa, a fin de colaborar con la gestión regional. “Que me digan a mí si han encontrado irregularidades para yo continuar y profundizar con las mismas. No tengo ningún inconveniente”, expresó, subrayando que no comprende qué factores estarían impidiendo una normal transición en el gobierno regional.

Finalmente, el gobernador sostuvo que su legitimidad no está en discusión y que cuenta con respaldo judicial y ciudadano para continuar en funciones. “La capacidad moral me la da el juzgado que me está reinsertando en la función para la que me eligió el pueblo”, afirmó, añadiendo que “moralmente me siento con condiciones de no defraudar a la población chalaca”, por lo que consideró que “no hay ninguna objeción para que yo pueda nuevamente estar en funciones y, de hecho, ya lo estamos”.