Congreso: Ministro del Interior explicó reunión entre presidente Jerí y empresario chino

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar el contexto de la reunión entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihuan Yang, encuentro que se realizó en un restaurante chifa ubicado en el distrito de San Borja y que es investigado en el marco del denominado caso “Chifagate”.

Durante su exposición, el titular del Ministerio del Interior precisó que la visita del mandatario al local ocurrió tras culminar una jornada de trabajo, y aseguró que no se abordó ningún tema relacionado con el Gobierno ni se realizaron solicitudes de carácter oficial durante la cena.

“Esta visita ha sido ocasional luego de terminar una jornada de trabajo antes de las 10 de la noche. El señor presidente me hizo la invitación para ir a cenar y durante ese espacio no se trató ningún tema vinculado a ningún sector ni solicitudes. No existió nada irregular”, sostuvo Tiburcio ante los congresistas.

No obstante, el ministro reconoció que el empresario chino sí consultó al presidente Jerí sobre el evento por el Día de la Amistad entre Perú y China, y detalló que fueron tres los ciudadanos chinos que acompañaron al jefe de Estado durante la cena.

INVESTIGACIÓN POR EL CASO “CHIFAGATE”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, anunció que en los próximos días se citará a más autoridades del Poder Ejecutivo y a los empresarios chinos involucrados, como parte de las diligencias que se vienen realizando en la investigación del caso “Chifagate”, con el fin de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.