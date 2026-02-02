Elecciones 2026: candidatos presidenciales comparten propuestas en materia de seguridad ciudadana

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, diversos candidatos al sillón presidencial de Palacio de Gobierno compartieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana de cara a las votaciones del 12 de abril.

INICIATIVAS DE LOS ASPIRANTES

La lideresa de Fuerza Popular y aspirante al Poder Ejecutivo, Keiko Fujimori, se pronunció al respecto y recordó que, según su postura, muchos de los actos criminales se originan desde los penales. En ese sentido, enfatizó que convocará a las Fuerzas Armadas para que asuman el control de los establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de reducir los índices de delincuencia.

Por su parte, el exalcalde de Lima y candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que los recursos destinados a la empresa estatal Petroperú deberían ser utilizados para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, precisó que los delincuentes más peligrosos del país serían enviados a la selva.

En tanto, el expresidente del Congreso y aspirante a Palacio de Gobierno por Avanza País, José Williams, aseguró que no le dará tregua a la criminalidad y anunció que reclutará alrededor de 20 mil agentes de la PNP para reforzar la seguridad en las calles de la nación.

SERÁ SU ÚLTIMA PARTICIPACIÓN

De acuerdo al candidato de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, las elecciones 2026 serán la última en la que participe en su anhelo de llegar a Palacio de Gobierno y convertirse en presidente del Perú. ¿Podrá lograrlo el exgobernador de La Libertad?