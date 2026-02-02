24 Horas Edición Medio Día

José Williams plantea acción inmediata del Ejecutivo contra la inseguridad

El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, afirmó que se debe actuar de inmediato contra la inseguridad ciudadana mediante inteligencia e investigación especializada.



El candidato presidencial del partido Avanza País, José Williams, afirmó que el Estado debe actuar de inmediato frente a la creciente inseguridad ciudadana, priorizando el uso de inteligencia e investigación para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país.

En entrevista con el programa 24 Horas, Williams expuso sus principales propuestas en materia de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de extorsiones y sicariato, especialmente en el sector del transporte público, uno de los más afectados por la criminalidad.

El aspirante a la presidencia remarcó la necesidad de que las fuerzas del orden intervengan con rapidez tanto en las calles como desde las comisarías, y planteó el fortalecimiento de unidades especiales orientadas a la captura de organizaciones criminales. “Se debe actuar con inteligencia, investigación y fuerzas especializadas para enfrentar a los delincuentes”, expresó.

REFORZAR LA PNP

Entre sus propuestas, Williams planteó una transformación integral de la Policía, que incluye la creación de una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal, cada una con sus propias escuelas de formación, planes de carrera y funciones específicas, reforzando además los valores institucionales y la cultura organizacional.

Finalmente, sostuvo que el combate a las extorsiones no debe limitarse solo al entrenamiento policial, sino que debe incorporar el uso de tecnología, capacidades avanzadas y herramientas modernas, que permitan identificar y controlar las nuevas modalidades delictivas que afectan a la ciudadanía.


