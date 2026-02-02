José Williams plantea acción inmediata del Ejecutivo contra la inseguridad

El candidato presidencial del partido Avanza País, José Williams, afirmó que el Estado debe actuar de inmediato frente a la creciente inseguridad ciudadana, priorizando el uso de inteligencia e investigación para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país.

En entrevista con el programa 24 Horas, Williams expuso sus principales propuestas en materia de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de extorsiones y sicariato, especialmente en el sector del transporte público, uno de los más afectados por la criminalidad.

El aspirante a la presidencia remarcó la necesidad de que las fuerzas del orden intervengan con rapidez tanto en las calles como desde las comisarías, y planteó el fortalecimiento de unidades especiales orientadas a la captura de organizaciones criminales. “Se debe actuar con inteligencia, investigación y fuerzas especializadas para enfrentar a los delincuentes”, expresó.

REFORZAR LA PNP

Entre sus propuestas, Williams planteó una transformación integral de la Policía, que incluye la creación de una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal, cada una con sus propias escuelas de formación, planes de carrera y funciones específicas, reforzando además los valores institucionales y la cultura organizacional.

Finalmente, sostuvo que el combate a las extorsiones no debe limitarse solo al entrenamiento policial, sino que debe incorporar el uso de tecnología, capacidades avanzadas y herramientas modernas, que permitan identificar y controlar las nuevas modalidades delictivas que afectan a la ciudadanía.