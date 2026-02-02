Rafael López Aliaga propone enviar delincuentes a la selva

En el marco de sus propuestas contra la inseguridad ciudadana, el candidato presidencial Rafael López Aliaga planteó enviar a delincuentes de alta peligrosidad a cárceles ubicadas en la selva peruana. Según sostuvo, estos centros penitenciarios estarían completamente aislados de la población y servirían como una medida extrema para frenar el accionar del crimen organizado.

En declaraciones a 24 Horas, López Aliaga hizo referencia al caso de Erick Moreno Hernández, alias “Monstruo”, a quien consideró un delincuente de alta peligrosidad que no debería permanecer en penales convencionales. Para el líder de Renovación Popular, este tipo de internos debe ser recluido en zonas alejadas, con el fin de evitar fugas y cualquier contacto con redes criminales externas.

El candidato explicó que su propuesta contempla la creación de colonias de rehabilitación en áreas inhóspitas de la Amazonía, donde incluso la geografía y la fauna silvestre —como las shushupes— funcionarían como una barrera natural que impediría intentos de escape. A su juicio, este modelo permitiría ejercer un mayor control sobre internos considerados extremadamente peligrosos.

CÁRCELES EN LA SELVA

Además, sostuvo que en un eventual gobierno de Renovación Popular, se priorizará la construcción de cárceles en la selva peruana para recluir a delincuentes y criminales de alta peligrosidad. En ese sentido, López Aliaga insistió en que se requieren acciones concretas y drásticas para enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta al país y garantizar la seguridad de los ciudadanos.