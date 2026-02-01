Perú refuerza conectividad con Europa: vuelos directos Barcelona–Lima inician en junio

Perú reforzará su conectividad con Europa mediante vuelos directos Barcelona–Lima que iniciarán operaciones en junio del presente año con tres frecuencias semanales, anunció la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

La nueva ruta, resultado de coordinaciones del Ejecutivo con aerolíneas y el Ministerio de Transportes, fue presentada durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 organizado por CAF en la Ciudad de Panamá.

Potencial turístico y comercial

Mera destacó que la diversificación es "la palabra clave" para comercio y turismo, resaltando el potencial peruano en turismo cultural, de naturaleza, aventura y religioso, este último reforzado por la reciente incorporación del Perú a la Red Mundial de Turismo Religioso. En el ámbito comercial, subrayó que el país cuenta con 23 acuerdos comerciales vigentes que garantizan un marco jurídico estable para inversionistas.

Crecimiento exportador

Las exportaciones peruanas mantienen tendencia creciente superando en noviembre los resultados de todo 2024, según informó la titular del Mincetur. El comercio bilateral con Estados Unidos se incrementó 20% el último año pese al contexto internacional desafiante, evidenciando la resiliencia de la economía peruana en mercados estratégicos.

Oportunidades de inversión

Durante el foro, Perú fue presentado como destino confiable para inversión productiva, con énfasis en sectores como agroexportaciones donde existen oportunidades en compra de tierras, establecimiento de empacadoras y plantas de procesamiento.