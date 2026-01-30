José Jerí autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones, informó el fiscal Tomás Gálvez

El presidente declaró en Palacio por las reuniones con empresarios chinos. Respondió unas 30 preguntas y dio consentimiento para entregar el registro de sus llamadas.

El presidente José Jerí rindió declaración ante la Fiscalía en Palacio de Gobierno como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, vinculada a reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

La diligencia comenzó alrededor de las 9:30 a. m. y se extendió por varias horas. Participaron el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, junto a fiscales adjuntos y representantes de la Procuraduría. También estuvo presente el abogado del mandatario.

Al término de la diligencia, Gálvez confirmó que el jefe de Estado respondió todas las preguntas formuladas.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría”, señaló. El letrado precisó que fueron alrededor de 30 preguntas.

Levantamiento del secreto de comunicaciones

Gálvez Villegas informó además que el jefe de Estado dio su autorización para que se revise el registro de sus comunicaciones.

“Ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos”, indicó.

El titular del Ministerio Público explicó que, al tratarse de una autorización voluntaria, no se vulneran las restricciones impuestas por el Tribunal Constitucional.

“Lo que está prohibido es realizar medidas coercitivas. Pero con la autorización del señor presidente… él mismo va a solicitar su reporte de sus llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando y nos lo va a hacer llegar”, añadió.

Alcances de la investigación

Gálvez recordó que, por mandato del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación solo puede investigar al presidente mientras dure su gestión, limitándose a diligencias como la toma de declaración y la recopilación de documentación.

“En la Fiscalía de la Nación solo investigamos a los aforados. En este caso, solo al señor presidente de la República”, precisó.

No obstante, indicó que otras fiscalías continúan investigaciones respecto a los demás involucrados en los hechos.

Finalmente, advirtió que las siguientes diligencias no pueden detallarse por tratarse de una pesquisa reservada.