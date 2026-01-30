Milagros Leiva estrena programa 'Sin Rodeos' en Panamericana TV: ¿Quién será su primera invitada?

Periodista llega a la ‘Esquina de la Televisión’ este domingo 1 de febrero a las 10:00 p.m. luego de la emisión de Panorama.

¡La espera terminó! Este domingo 1 de febrero se estrenará en Panamericana Televisión “Sin Rodeos”, programa periodístico que será conducido por Milagros Leiva e iniciará a las 10:00 p.m. inmediatamente después de Panorama.

¿QUIÉN SERÁ SU PRIMERA INVITADA?

En una entrevista en 24 Horas Mediodía, la nueva figura de la ‘Esquina de la televisión’ brindó detalles sobre su programa y reveló que la lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial, Keiko Fujimori, será la primera invitada.

“La he estado buscando desde hace muchos años. La última entrevista que me dio fue cuando su papá, Alberto Fujimori, salió de prisión (…) Este domingo entrevistaré de largo y tendido a Keiko Fujimori porque no ha terminado de contar bien lo que le pasó en los últimos años”, mencionó en conversación con Pamela Acosta.

UN RECUERDO DE JOSÉ JERÍ

Además, la conductora se refirió a la coyuntura política actual y dio su opinión sobre José Jerí, recordando una entrevista pasada en la que él le aseguró que no asumiría la presidencia del país en un eventual escenario de vacancia de Dina Boluarte.