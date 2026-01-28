Fiscalía descarta levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que, por el momento, no se solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación preliminar por las reuniones no registradas que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

En declaraciones a un medio local, Gálvez precisó que esta medida, así como otras diligencias de carácter más invasivo, solo serán evaluadas una vez que el mandatario deje el cargo.

El titular del Ministerio Público explicó que, debido a que José Jerí se encuentra en funciones, la Fiscalía está impedida de realizar allanamientos, levantar la reserva bancaria o ejecutar acciones que puedan comprometer a la Presidencia de la República.

TOMA DE DECLARACIÓN

Asimismo, Tomás Gálvez acudirá este viernes 30 de enero a Palacio de Gobierno en horas de la mañana para tomar la declaración del presidente José Jerí, quien podrá brindar su testimonio acompañado de su abogado.